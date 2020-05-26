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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:54
https://ria.ru/20200526/1572028021.html
Минтранс порекомендовал пассажирам автобусов чаще менять маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_87fd45ec3c2a156df2e42b074bf42887.jpg
РИА Новости

Минтранс порекомендовал пассажирам автобусов чаще менять маски

20:06 26.05.2020 (обновлено: 20:54 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минтранс РФ и Роспотребнадзор разработали и согласовали методические рекомендации для обеспечения безопасных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электротранспортом в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Так, на автостанциях и автовокзалах, во время перевозки автотранспортом и городским наземным электротранспортом, а также внеуличным транспортом пассажирам и персоналу рекомендуется менять защитные макси каждые 2-3 часа, а перчатки – не реже раза в смену (для персонала), либо при их загрязнении или повреждении, следует из методических рекомендаций.
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Также рекомендуется проводить профилактическую дезинфекцию помещений и объектов транспортной инфраструктуры, салонов транспортных средств, одновременно обрабатывая воздух, горизонтальные, вертикальные, боковые поверхности, труднодоступные места и системы вентиляции.
Делать это рекомендуется не менее двух раз в сутки – утром и вечером – в режиме ограничений, связанном с распространением инфекционных заболеваний, и не менее одного раза в сутки – в режиме повышенной готовности, следует из документа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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