Минтранс порекомендовал пассажирам автобусов чаще менять маски

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минтранс РФ и Минтранс РФ и Роспотребнадзор разработали и согласовали методические рекомендации для обеспечения безопасных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электротранспортом в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

Так, на автостанциях и автовокзалах, во время перевозки автотранспортом и городским наземным электротранспортом, а также внеуличным транспортом пассажирам и персоналу рекомендуется менять защитные макси каждые 2-3 часа, а перчатки – не реже раза в смену (для персонала), либо при их загрязнении или повреждении, следует из методических рекомендаций.

Также рекомендуется проводить профилактическую дезинфекцию помещений и объектов транспортной инфраструктуры, салонов транспортных средств, одновременно обрабатывая воздух, горизонтальные, вертикальные, боковые поверхности, труднодоступные места и системы вентиляции.

Делать это рекомендуется не менее двух раз в сутки – утром и вечером – в режиме ограничений, связанном с распространением инфекционных заболеваний, и не менее одного раза в сутки – в режиме повышенной готовности, следует из документа.