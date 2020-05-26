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Иркутская область
Иркутская область
2020-05-26T19:51
https://ria.ru/20200526/1572027989.html
В Приангарье за один день потушили более 90% лесных пожаров
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РИА Новости

В Приангарье за один день потушили более 90% лесных пожаров

19:51 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов
ОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов
© РИА Новости / Виталий Аньков
ИРКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Более 90% лесных пожаров, возникших в Иркутской области с начала пожароопасного периода, потушено в первые сутки, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Кобзев принял участие в совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин. Оно было посвящено оперативной обстановке, связанной с лесными пожарами и паводками.
Во время совещания Кобзев рассказал, что в Иркутской области с начала пожароопасного периода на землях лесного фонда зарегистрировано 319 возгораний. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Площади, пройденные огнем, сократились на 71%.
"Такой результат достигнут благодаря оперативной ликвидации возгораний – в первые сутки потушено более 92% природных пожаров", - сказал Игорь Кобзев.
Он также отметил, что на 26 мая в лесах Приангарья действуют девять природных очагов. В Тайшетском районе, где из-за грозы возник верховой пожар, введен режим ЧС. Группировка пожарных-десантников там оперативно увеличена до 100 человек. Учитывая, что в районе начался дождь, имеющихся ресурсов хватит для ликвидации пожара.
С 10 апреля в Приангарье действует особый противопожарный режим. По фактам умышленных поджогов возбуждено пять уголовных дел. К административной ответственности привлечено более тысячи нарушителей. Врио губернатора Иркутской области также сообщил, что инициировал в регионе увеличение в 10 раз штрафных санкций за неосторожное обращение с огнем.
На совещании отмечалось, что весенний паводкоопасный период в этом году прошел в Приангарье спокойно.
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Иркутская областьИгорь КобзевВладимир ПутинИркутская областьТайшетский районПроисшествия
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