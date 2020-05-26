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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:49
https://ria.ru/20200526/1572027895.html
В Саратовской области отменили карантин в одном из районов
https://cdn23.img.ria.ru/images/149026/42/1490264289_0:0:3018:1698_1036x0_80_0_0_2261c686a59df3aae897582403c47ad8.jpg
РИА Новости

В Саратовской области отменили карантин в одном из районов

19:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области во вторник отменило режим карантина по заболеванию коронавирусной инфекцией в Краснокутском районе, сообщил губернатор Валерий Радаев.
Режим карантина ввели в Краснокутском районе 6 мая, где в районной больнице после смерти пациента с подозрением на COVID-19 инфекцию выявили у 18 медработников.
"По предписанию Роспотребнадзора сегодня снимаем карантин в Краснокутском районе, где карантинные меры показали свою эффективность", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, уже умерли 30 пациентов, выздоровел 861.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Режим карантина сохраняется в Самойловском и Новоузенском районах, селах Черкасское и Спасское Вольского района, а также селе Озерное Аткарского района.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий РадаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьВольский районАткарский район
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