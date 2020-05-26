Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе

Согласно его рассказу, по пути "встретил группу - два мужика и несколько детей, с одним из них, мужиков, завязался разговор, я угостил его пивом, мы попили пиво", но потом этот мужчина что-то не поделил с одной из девочек и ударил ее кулаком по лицу.

"Я ударил его, он на меня сказал что-то плохое, я ударил его еще раз... Так как ни "четверок" (маршруток №4 - ред.) на конечной не было, уже ни настроения, ничего, решил уйти обратно туда, к автовокзалу, чтобы там - так как не одна "четверка" ходит - чтобы уехать домой. Пошел. Одна из девчонок бежала рядом и в процессе сказала... ну, оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и стал душить ее. Когда задушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой", - сказал подозреваемый.