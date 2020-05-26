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2020-05-26T19:43
https://ria.ru/20200526/1572027551.html
Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе
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РИА Новости

Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе

19:43 26.05.2020
10947
© Фото : Следственное управление СК РФ по Пензенской областиПодозреваемый в убийстве девочки в Пензе
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
© Фото : Следственное управление СК РФ по Пензенской области
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, признался, что задушил ребенка, и раскаивается в этом, следует из видео, предоставленного РИА Новости пресс-службой регионального управления МВД.
Ранее следствие сообщило, что днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение о ее исчезновении поступило следователям, в тот же день ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы. Возбуждено уголовное дело. По данным МВД России, по подозрению в убийстве задержан житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения.
На видео продолжительностью 2 минуты 52 секунды подозреваемый в отделе полиции рассказал, что 22 мая собирался поехать в райцентр Колышлей, но не успел на автобус, поэтому "зашел в близлежащий магазин, взял две бутылки пивка, решил вернуться обратно, пошел на конечную остановку маршрутки".
Согласно его рассказу, по пути "встретил группу - два мужика и несколько детей, с одним из них, мужиков, завязался разговор, я угостил его пивом, мы попили пиво", но потом этот мужчина что-то не поделил с одной из девочек и ударил ее кулаком по лицу.
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"Я ударил его, он на меня сказал что-то плохое, я ударил его еще раз... Так как ни "четверок" (маршруток №4 - ред.) на конечной не было, уже ни настроения, ничего, решил уйти обратно туда, к автовокзалу, чтобы там - так как не одна "четверка" ходит - чтобы уехать домой. Пошел. Одна из девчонок бежала рядом и в процессе сказала... ну, оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и стал душить ее. Когда задушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой", - сказал подозреваемый.
Он отметил, что сначала пошел пешком до улицы Чкалова, где сел на маршрутку №149 и поехал домой.
На вопрос сотрудника полиции, раскаивается ли он в содеянном, задержанный ответил утвердительно. "Раскаиваюсь", - сказал он.
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