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2020-05-26T21:38
https://ria.ru/20200526/1572027500.html
"Газпром" объяснил снижение прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа"
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РИА Новости

"Газпром" объяснил снижение прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа"

19:43 26.05.2020 (обновлено: 21:38 26.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНа компрессорной станции
На компрессорной станции
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Снижение прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу связано с тем, что "Газпром" использует этот экспортный маршрут по потребности, сказал РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Используем по потребности", — ответил он на вопрос РИА Новости, с чем связано снижение транзита газа через "Ямал — Европу".
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
Согласно данным оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, объемы прокачки через газопровод "Ямал — Европа" значительно сократились на выходных и утром во вторник полностью прекратились. При этом несколько часов спустя впервые с июля прошлого года по газопроводу был запущен реверс газа из Германии в Польшу.
Компрессорная станция
Вчера, 19:15
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
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РоссияПетр НаимскийЯмал-Европа (газопровод)Сергей КуприяновГазпромПольшаГерманияЭкономика
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