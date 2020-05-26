Пермский Минздрав готовится к открытию поликлиник

ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Минздрав Минздрав Пермского края к 5 июня подготовит порядок перевода поликлиник в плановый режим работы в рамках смягчения ограничительных мер, введенных ранее властями из-за коронавируса, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.

"Сейчас 17 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ, менее 50% койко-мест заполнены COVID-пациентами, заполнен один обсерватор, там 47 человек. Ситуация стабилизировалась, максимальные приросты по заболевшим были в 20-х числах апреля. Если сохранится такая же динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией, то готовы приступить к плановым приёмам пациентов в ограниченном количестве в поликлиниках. Порядок перехода поликлиник к плановому режиму работы разработаем до 5 июня", — рассказала Мелехова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что до 10 июня также будет разработан план перевода к нормальной работе стационарных многопрофильных медучреждений региона, которые сейчас перепрофилированы для приема больных COVID.

Режим самоизоляции в Пермском крае объявлен 2 апреля, пока он действует до 8 июня. Первый этап послаблений введен властями 12 мая. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице, а также был снят запрет на плановые посещения беременными женских консультаций и проведение профилактических медосмотров детей в возрасте до шести месяцев.

По данным министерства здравоохранения, за время эпидемии в крае зарегистрировано 1451 заболевших COVID-19, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков. Заболевшие зафиксированы в 40 территориях региона из 46, при этом около 80% инфицированных выявлены в Перми