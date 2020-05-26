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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:40
https://ria.ru/20200526/1572027325.html
Пермский Минздрав готовится к открытию поликлиник
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569110542_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_24c6d75b2fc51db374864b7acbad7d3d.jpg
РИА Новости

Пермский Минздрав готовится к открытию поликлиник

19:37 26.05.2020 (обновлено: 19:40 26.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники дезинфицирует поверхности в помещении
Сотрудница поликлиники дезинфицирует поверхности в помещении
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Минздрав Пермского края к 5 июня подготовит порядок перевода поликлиник в плановый режим работы в рамках смягчения ограничительных мер, введенных ранее властями из-за коронавируса, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.
"Сейчас 17 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ, менее 50% койко-мест заполнены COVID-пациентами, заполнен один обсерватор, там 47 человек. Ситуация стабилизировалась, максимальные приросты по заболевшим были в 20-х числах апреля. Если сохранится такая же динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией, то готовы приступить к плановым приёмам пациентов в ограниченном количестве в поликлиниках. Порядок перехода поликлиник к плановому режиму работы разработаем до 5 июня", — рассказала Мелехова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Она добавила, что до 10 июня также будет разработан план перевода к нормальной работе стационарных многопрофильных медучреждений региона, которые сейчас перепрофилированы для приема больных COVID.
Режим самоизоляции в Пермском крае объявлен 2 апреля, пока он действует до 8 июня. Первый этап послаблений введен властями 12 мая. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице, а также был снят запрет на плановые посещения беременными женских консультаций и проведение профилактических медосмотров детей в возрасте до шести месяцев.
По данным министерства здравоохранения, за время эпидемии в крае зарегистрировано 1451 заболевших COVID-19, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков. Заболевшие зафиксированы в 40 территориях региона из 46, при этом около 80% инфицированных выявлены в Перми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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