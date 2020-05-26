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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:37
https://ria.ru/20200526/1572027106.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 761
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 761

19:36 26.05.2020 (обновлено: 19:37 26.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 15 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 761 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 26 мая за сутки в стране было зарегистрировано 15 новых заражений (10 накануне), скончалось 6 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 761 человек, скончалось 1648 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
Как отмечается, всего в стране проведено 375 115 тестов (2969 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5521 заболевших), Женева (5209 человек), Цюрих (3491 человек) и Тичино (3275 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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