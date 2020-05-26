В Кузбассе штормовой ветер повредил кровли и повалил деревья

КЕМЕРОВО, 26 мая- РИА Новости. Штормовой ветер, обрушившийся на территорию Кемеровской области, повредил кровли и повалил деревья, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Неблагоприятные погодные условия отмечаются в Кузбассе во вторник, 26 мая: сильные дожди, штормовой ветер, в Чебулинском и Яйском районах выпал град. Особенно сильным был ветер в Мариинском районе, он повредил кровли частных домов в деревне Константиновка. Также в Мариинском районе и других территориях области зафиксированы случаи падения деревьев. Число поваленных деревьев и пострадавших кровель уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на местах происшествий работают оперативные группы, силы и средства МЧС России, областные аварийно-восстановительные отряды ЖКХ, а также службы экстренного реагирования муниципальных образований. Они расчищают дороги от упавших веток и деревьев.
Уточняется, что обрушение стены зернохранилища, в результате чего два человека погибли и один пострадал, произошло в селе Константиновка Мариинского района.