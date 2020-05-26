Житель тамбовского села убил 101-летнего ветерана топором

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Житель Житель Тамбовской области залез в дом к 101-летнему ветерану и зарубил его топором, подозреваемого уже задержали, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района ветерана нашли мертвым в собственном доме. Следователи обнаружили на теле пенсионера признаки насильственной смерти. Также в доме без сознания нашли внучку ветерана.

"По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении данных преступлений подозревается 46-летний односельчанин погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщает СК, днем 26 мая подозреваемый залез в дом к ветерану, разбив окно, и ударил его по голове топором несколько раз. Увидев внучку ветерана, подозреваемый также ранил ее топором и сбежал.

"От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в СК.