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2020-05-26T19:26
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Житель тамбовского села убил 101-летнего ветерана топором
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РИА Новости

Житель тамбовского села убил 101-летнего ветерана топором

19:26 26.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Житель Тамбовской области залез в дом к 101-летнему ветерану и зарубил его топором, подозреваемого уже задержали, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района ветерана нашли мертвым в собственном доме. Следователи обнаружили на теле пенсионера признаки насильственной смерти. Также в доме без сознания нашли внучку ветерана.
"По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении данных преступлений подозревается 46-летний односельчанин погибшего", - говорится в сообщении.
Как сообщает СК, днем 26 мая подозреваемый залез в дом к ветерану, разбив окно, и ударил его по голове топором несколько раз. Увидев внучку ветерана, подозреваемый также ранил ее топором и сбежал.
"От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в СК.
К настоящему времени подозреваемый задержан.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьТамбовский районПроисшествия
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