Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие

РИМ, 26 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Легкие зараженных коронавирусом Легкие зараженных коронавирусом COVID-19 после наиболее тяжелых случаев на протяжении полугода останутся уязвимы, 30% выздоровевших могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием, предполагают итальянские ученые, принявшие участие в вебинаре Итальянского общества пульмонологии (Società Italiana di Pneumologia, SIP).

Легочный фиброз, то есть появление рубцовых изменений, может привести к необратимым последствиям для дыхания и грозит превратиться в распространенную в будущем патологию, заявил профессор пульмонологии римской больницы Gemelli Лука Рикельди (Luca Richeldi), который входит в научно-технический комитет при правительстве Италии по борьбе с эпидемией COVID-19.

"Растет убеждение, что у пациентов, которые долгое время находились в больницах, восстановление дыхательной функции занимает длительный срок, а в тяжелых случаях оно может оказаться неполным. Поэтому эксперты предупреждают о необходимости проведения курсов респираторной реабилитации и поиска методик того, какие пациенты рискуют получить необратимые повреждения", - пишет в этой связи газета Il Sole 24 Ore

По словам Рикельди, врачи наблюдают проблемы с дыханием "у многих пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы или интубированы", уже после их выписки. Эти сложности, вероятно, могут продлиться многие месяцы, предупреждает эксперт.

"Данные, в прошлом собранные о пациентах с атипичной пневмонией SARS, показывают, что спустя шесть месяцев после выздоровления у них сохранялись легочные аномалии, которые можно четко увидеть на рентгене, и ограничительные изменения дыхательной функции. Это снижение дыхательной способности, уменьшение объема легких, ослабление дыхательных мышц и, прежде всего, меньшая сопротивляемость нагрузкам с уменьшением расстояния, покрываемого за шесть минут ходьбы", - говорит Рикельди, проводя параллели с нынешней эпидемиологической картиной COVID-19. У 30% выздоровевших наблюдаются фиброзные изменения в легких: на деле, отмечает он, это может означать проблемы с дыханием после простой прогулки.

Участники виртуального симпозиума сравнили первые данные, собранные за время эпидемии коронавируса в Италии, и предоставленные китайскими врачами исследования о вспышке SARS в 2003 году. Последствия фиброза легких для взрослых людей в среднем должны пройти за полгода - год, однако у некоторых больных восстановление дыхательных функций окажется неполным.

В этой связи эксперты говорят о необходимости проведения особых исследований для бывших госпитализированных, которые могут нуждаться в фармакологическом лечении и реабилитации. Распространение пациентов с фиброзными повреждениями легочной ткани рискует стать новой медицинской проблемой, утверждает Рикельди.