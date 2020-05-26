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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:22
https://ria.ru/20200526/1572026756.html
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие

19:22 26.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
РИМ, 26 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Легкие зараженных коронавирусом COVID-19 после наиболее тяжелых случаев на протяжении полугода останутся уязвимы, 30% выздоровевших могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием, предполагают итальянские ученые, принявшие участие в вебинаре Итальянского общества пульмонологии (Società Italiana di Pneumologia, SIP).
Легочный фиброз, то есть появление рубцовых изменений, может привести к необратимым последствиям для дыхания и грозит превратиться в распространенную в будущем патологию, заявил профессор пульмонологии римской больницы Gemelli Лука Рикельди (Luca Richeldi), который входит в научно-технический комитет при правительстве Италии по борьбе с эпидемией COVID-19.
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"Растет убеждение, что у пациентов, которые долгое время находились в больницах, восстановление дыхательной функции занимает длительный срок, а в тяжелых случаях оно может оказаться неполным. Поэтому эксперты предупреждают о необходимости проведения курсов респираторной реабилитации и поиска методик того, какие пациенты рискуют получить необратимые повреждения", - пишет в этой связи газета Il Sole 24 Ore.
По словам Рикельди, врачи наблюдают проблемы с дыханием "у многих пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы или интубированы", уже после их выписки. Эти сложности, вероятно, могут продлиться многие месяцы, предупреждает эксперт.
"Данные, в прошлом собранные о пациентах с атипичной пневмонией SARS, показывают, что спустя шесть месяцев после выздоровления у них сохранялись легочные аномалии, которые можно четко увидеть на рентгене, и ограничительные изменения дыхательной функции. Это снижение дыхательной способности, уменьшение объема легких, ослабление дыхательных мышц и, прежде всего, меньшая сопротивляемость нагрузкам с уменьшением расстояния, покрываемого за шесть минут ходьбы", - говорит Рикельди, проводя параллели с нынешней эпидемиологической картиной COVID-19. У 30% выздоровевших наблюдаются фиброзные изменения в легких: на деле, отмечает он, это может означать проблемы с дыханием после простой прогулки.
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Участники виртуального симпозиума сравнили первые данные, собранные за время эпидемии коронавируса в Италии, и предоставленные китайскими врачами исследования о вспышке SARS в 2003 году. Последствия фиброза легких для взрослых людей в среднем должны пройти за полгода - год, однако у некоторых больных восстановление дыхательных функций окажется неполным.
В этой связи эксперты говорят о необходимости проведения особых исследований для бывших госпитализированных, которые могут нуждаться в фармакологическом лечении и реабилитации. Распространение пациентов с фиброзными повреждениями легочной ткани рискует стать новой медицинской проблемой, утверждает Рикельди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
131604
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаИталия
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