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2020-05-26T19:14
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Зеленский передал Лукашенко в подарок вышиванку
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РИА Новости

Зеленский передал Лукашенко в подарок вышиванку

19:13 26.05.2020 (обновлено: 19:14 26.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире. Архивное фото
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим во время встречи в Минске с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем передал ему для президента страны Александра Лукашенко вышиванку от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку – подарок от президента Украины Владимира Зеленского президенту республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки (отмечался 21 мая - ред)", - говорится в сообщении.
В ходе беседы дипломаты затронули вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год, добавили в белорусском МИД.
Вышиванка
21 мая, 14:46
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
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Игорь КизимВладимир МакейАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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