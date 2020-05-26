Зеленский передал Лукашенко в подарок вышиванку

МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим во время встречи в Минске с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем передал ему для президента страны Александра Лукашенко вышиванку от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку – подарок от президента Украины Владимира Зеленского президенту республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки (отмечался 21 мая - ред)", - говорится в сообщении.
В ходе беседы дипломаты затронули вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год, добавили в белорусском МИД.