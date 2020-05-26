Зеленский передал Лукашенко в подарок вышиванку

"Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку – подарок от президента Украины Владимира Зеленского президенту республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки (отмечался 21 мая - ред)", - говорится в сообщении.