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2020-05-26T19:56
https://ria.ru/20200526/1572026284.html
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
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РИА Новости

Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу

19:15 26.05.2020 (обновлено: 19:56 26.05.2020)
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© РИА Новости / Иван РудневКомпрессорная станция
Компрессорная станция
© РИА Новости / Иван Руднев
БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Оператор газотранспортной системы Германии Gascade направил газ из газопровода "Ямал — Европа" реверсом обратно в Польшу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"У нас есть заявки на прокачку в "Малнов" для входа и выхода. На основании суммы заявок газопоток был изменен сегодня во вторник, по согласованию с оператором сети, между 7 и 12 часами. С 12 часов прокачка идет из Германии в Польшу", — заявили в компании.

Согласно данным на сайте оператора, прокачка через газопровод "Ямал — Европа" в сторону Германии упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник и к 8:00 вторника полностью прекратилась.
С 11:00 до 12:00 в сторону Польши по газопроводу поступило 956 киловатт-часов, сейчас объемы увеличены до 2,2 миллиона.
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В последний раз реверс газа по "Ямалу — Европе" из Германии в Польшу происходил в июле 2019 года.
Контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, и с 17 мая прокачка проходит только по результатам аукционов. Так, на июнь забронировано около 94% мощностей газопровода.
В свою очередь, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания использует этот маршрут "по потребности", а поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться.
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
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"Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал – Европа"
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Ямал-Европа (газопровод)ГазпромПольшаГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Вот это да,пусть теперь немцев попросят снизить цену.😄😁 там им точно снизят
27 мая, 00:58
Andrej Kozakov
9371523
Россия транзит остановила(денег за транзит нет). Германия вдвое дороже продает. Молодец Польша, так держать. Америка поможет ))
26 мая, 19:24
ААлексей
44220108
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