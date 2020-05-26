Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу

"У нас есть заявки на прокачку в "Малнов" для входа и выхода. На основании суммы заявок газопоток был изменен сегодня во вторник, по согласованию с оператором сети, между 7 и 12 часами. С 12 часов прокачка идет из Германии в Польшу", — заявили в компании.