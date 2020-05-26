Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу

"У нас есть заявки на прокачку в "Малнов" для входа и выхода. На основании суммы заявок газопоток был изменен сегодня во вторник, по согласованию с оператором сети, между 7 и 12 часами. С 12 часов прокачка идет из Германии в Польшу", — заявили в компании.
Согласно данным на сайте оператора, прокачка через газопровод "Ямал — Европа" в сторону Германии упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник и к 8:00 вторника полностью прекратилась.
С 11:00 до 12:00 в сторону Польши по газопроводу поступило 956 киловатт-часов, сейчас объемы увеличены до 2,2 миллиона.
В последний раз реверс газа по "Ямалу — Европе" из Германии в Польшу происходил в июле 2019 года.
Контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, и с 17 мая прокачка проходит только по результатам аукционов. Так, на июнь забронировано около 94% мощностей газопровода.
В свою очередь, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания использует этот маршрут "по потребности", а поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться.