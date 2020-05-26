В Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Липатова. "Водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на инспектора ДПС и скрылся. Сотрудник ГИБДД с тяжелыми травмами госпитализирован. Автомобиль злоумышленника преследовали в течение 10 минут, он был блокирован и задержан. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал активное сопротивление стражам порядка. В связи с этим к нему была применена физическая сила и специальные средства "наручники", - сообщает пресс-служба татарстанской полиции.