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В Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС
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РИА Новости

В Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС

19:11 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 26 мая – РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на инспектора ДПС в Казани, в результате аварии полицейский с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Липатова. "Водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на инспектора ДПС и скрылся. Сотрудник ГИБДД с тяжелыми травмами госпитализирован. Автомобиль злоумышленника преследовали в течение 10 минут, он был блокирован и задержан. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал активное сопротивление стражам порядка. В связи с этим к нему была применена физическая сила и специальные средства "наручники", - сообщает пресс-служба татарстанской полиции.
Ведомство информирует, что задержанным оказался житель Новошешминского района республики 1987 года рождения. В отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отсутствие водительских прав, за выезд на встречную полосу движения, за опасное вождение, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за отсутствие страховки.
"Кроме этого, подготовлены материалы для его привлечения к ответственности за совершение аварии. Установлено, что мужчина уже не раз садился за руль в состоянии опьянения. В июле 2016 года Новошешминским мировым судом он был лишен права управления транспортным средством сроком на 100 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Татарстану.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
25 мая, 18:01
В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских на посту
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Новошешминский районКазаньПроисшествия
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