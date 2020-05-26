В ОДКБ отметили роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в системе международного здравоохранения является лидирующей, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет поддерживать ее усилия в борьбе с пандемией Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в системе международного здравоохранения является лидирующей, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет поддерживать ее усилия в борьбе с пандемией коронавируса , говорится в заявлении по итогам Совета глав МИД ОДКБ, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

"Государства-члены ОДКБ выражают глубокую солидарность странам, пострадавшим от пандемии. Государства-члены ОДКБ призывают всех участников мирового сообщества оставить в стороне политические и экономические разногласия и сотрудничать в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, объединив усилия в борьбе с глобальным вызовом, который представляет собой COVID-19", - заявили министры иностранных дел блока.

"Государства-члены ОДКБ в этой связи подтверждают лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в международном сотрудничестве в области здравоохранения и обязуются оказывать необходимое содействие этой организации как координатору международных усилий по сдерживанию пандемии", - подчеркнули они.

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.