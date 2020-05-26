В России у кошки обнаружили коронавирус

ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

"Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР", — говорится в сообщении организации.

В результате исследования у животного выявили наличие коронавируса

О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошку поместили на карантин "по месту нахождения".

Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. В лабораторных условиях установили возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.

COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении.