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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T22:57
https://ria.ru/20200526/1572025823.html
В России у кошки обнаружили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569252526_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_8975160e88e5c2441ee2f15ca582a062.jpg
РИА Новости

В России у кошки обнаружили коронавирус

19:01 26.05.2020 (обновлено: 22:57 26.05.2020)
73141
© Depositphotos / InnaSidorovaКошка в маске
Кошка в маске
© Depositphotos / InnaSidorova
ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
"Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР", — говорится в сообщении организации.
В результате исследования у животного выявили наличие коронавируса.
О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошку поместили на карантин "по месту нахождения".
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Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. В лабораторных условиях установили возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
Популярные комментарии
Шо,опять?Вроде китайцы уже это проходили.И кроме ковида нашли чуть ли не 51 вид короны,включая ковид.)У кошек и пострашнее вещи можпно найти,например когти!)))А уж истории про сиамцев,которые своих хозяев-мужчин ночью убивали,вцепляясь им спящим в кадык в 80-е из уст в уста по дворам ходили.)))
26 мая, 20:40
Мятные Лапки
19110004
Крутая новость!
26 мая, 19:13
ХЗХ З
11121007
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