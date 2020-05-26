В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 73

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось до самого низкого уровня с тех пор, как появился этот показатель – всего около 200. Аминь! Число потерянных жизней – 73. Это наименьшее число из тех, что мы видели с тех пор, как это началось", - сказал Куомо на пресс-конференции.