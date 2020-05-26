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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:57
https://ria.ru/20200526/1572025700.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 73
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 73

18:56 26.05.2020 (обновлено: 18:57 26.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк впервые после пика упало до 73, за день до этого скончались 96 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
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"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось до самого низкого уровня с тех пор, как появился этот показатель – всего около 200. Аминь! Число потерянных жизней – 73. Это наименьшее число из тех, что мы видели с тех пор, как это началось", - сказал Куомо на пресс-конференции.
Всего в штате от коронавируса скончались 23 488 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1 662 768 случаев заражения коронавирусом и 98 223 смертельных случая. Отмечается, что выздоровели почти 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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