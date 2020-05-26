В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 73

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк впервые после пика упало до 73, за день до этого скончались 96 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось до самого низкого уровня с тех пор, как появился этот показатель – всего около 200. Аминь! Число потерянных жизней – 73. Это наименьшее число из тех, что мы видели с тех пор, как это началось", - сказал Куомо на пресс-конференции.
Всего в штате от коронавируса скончались 23 488 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1 662 768 случаев заражения коронавирусом и 98 223 смертельных случая. Отмечается, что выздоровели почти 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.