Зрители выбрали, кто будет играть в новых спектаклях театра "Практика"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Театр "Практика" объявил итоги зрительского голосования по проекту "Практика сотворчества". Пьесу, актерский состав и режиссера выбирали с помощью опроса зрителей, сообщили в пресс-службе театра.

По итогам голосования стартует подготовка трех интернет-проектов. Это спектакль "Урожай" по пьесе Павла Пряжко, режиссер - Никита Бетехтин, роли исполнят Артем Быстров, Надежда Лумпова, Сергей Карабань и Мария Васильева.

Второй спектакль - "Три сестры. Финал" по пьесе Антона Чехова, режиссер - Михаил Рахлин, в ролях: Нелли Уварова, Марьяна Спивак, Юлия Хлынина, Алексей Золотовицкий, Светлана Колпакова, Алексей Розин, Анатолий Белый, Евгений Стычкин, Антон Кузнецов и Вениамин Смехов. Третья работа - "Гамлет. Начало" по пьесе Уильяма Шекспира, режиссер - Талгат Баталов, в ролях: Никита Ковтунов, Вениамин Смехов, Елена Махова, Николай Фоменко, Стася Милославская, Федор Левин, Максим Виторган и Андрей Гордин.

Выбор был сделан из предложенных 28 актеров, 11 режиссеров и шести пьес.