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Культура
2020-05-26T21:45
https://ria.ru/20200526/1572025665.html
Зрители выбрали, кто будет играть в новых спектаклях театра "Практика"
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РИА Новости

Зрители выбрали, кто будет играть в новых спектаклях театра "Практика"

21:45 26.05.2020
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© Фото : предоставлено театром "Практика"Фасад театра "Практика"
Фасад театра Практика
© Фото : предоставлено театром "Практика"
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Театр "Практика" объявил итоги зрительского голосования по проекту "Практика сотворчества". Пьесу, актерский состав и режиссера выбирали с помощью опроса зрителей, сообщили в пресс-службе театра.
По итогам голосования стартует подготовка трех интернет-проектов. Это спектакль "Урожай" по пьесе Павла Пряжко, режиссер - Никита Бетехтин, роли исполнят Артем Быстров, Надежда Лумпова, Сергей Карабань и Мария Васильева.
Второй спектакль - "Три сестры. Финал" по пьесе Антона Чехова, режиссер - Михаил Рахлин, в ролях: Нелли Уварова, Марьяна Спивак, Юлия Хлынина, Алексей Золотовицкий, Светлана Колпакова, Алексей Розин, Анатолий Белый, Евгений Стычкин, Антон Кузнецов и Вениамин Смехов. Третья работа - "Гамлет. Начало" по пьесе Уильяма Шекспира, режиссер - Талгат Баталов, в ролях: Никита Ковтунов, Вениамин Смехов, Елена Махова, Николай Фоменко, Стася Милославская, Федор Левин, Максим Виторган и Андрей Гордин.
Выбор был сделан из предложенных 28 актеров, 11 режиссеров и шести пьес.
Голосование прошло на канале "Практики" в YouTube. Актеры и режиссеры записали короткие видеоролики от первого лица. Пьесы были представлены краткими сторителлингом, записанным худруком театра "Практика" Мариной Брусникиной, театроведами Павлом Рудневым, Анной Банасюкевич, Анной Ильдатовой, Алексеем Киселевым, поэтом Феликсом Сандаловым.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
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