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2020-05-26T18:53
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В Иране вступил в силу закон о противодействии Израилю
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РИА Новости

В Иране вступил в силу закон о противодействии Израилю

18:53 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 26 мая - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани распорядился реализовать закон о противодействии "враждебным действиям" Израиля.
Иранский парламент 18 мая принял закон о противодействии Израилю, который предполагает создание виртуального посольства в Иерусалиме, после чего документ был одобрен советом по охране конституции.
Согласно сообщению информационного портала правительства Ирана, президент обязал МВД, МИД, министерство информации (разведки), вооруженные силы и Высший совет национальной безопасности предпринять меры, предусмотренные законом "о противодействии враждебным действиям сионистского режима против мира и безопасности".
В частности, от исполнительных органов требуется обеспечить поддержку палестинцев, в течение шести месяцев провести подготовку к созданию виртуального посольства или консульства на палестинских территориях. По сообщениям иранских СМИ, речь идет о посольстве в Иерусалиме как столице Палестины.
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Запрещена деятельность, в том числе военная, политическая и культурная, направленная на поддержку Израиля, посещение иранскими гражданами "оккупированных палестинских территорий", а также провоз продукции связанных с Израилем компаний по территории Ирана.
Закон был принят как ответ на действия Израиля против палестинского народа, исламских стран и Ирана, а также попытки продолжить оккупацию территорий Сирии и Ливана. Упоминаются также "деструктивные действия" Израиля, направленные на дестабилизацию мира и международной безопасности и "использование запрещенного оружия".
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Хасан РоуханиИерусалимПалестинаИранИзраильВ мире
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