В Иране вступил в силу закон о противодействии Израилю

Согласно сообщению информационного портала правительства Ирана, президент обязал МВД, МИД, министерство информации (разведки), вооруженные силы и Высший совет национальной безопасности предпринять меры, предусмотренные законом "о противодействии враждебным действиям сионистского режима против мира и безопасности".

Запрещена деятельность, в том числе военная, политическая и культурная, направленная на поддержку Израиля, посещение иранскими гражданами "оккупированных палестинских территорий", а также провоз продукции связанных с Израилем компаний по территории Ирана.