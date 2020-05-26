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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:48
https://ria.ru/20200526/1572025386.html
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19

18:48 26.05.2020
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании в очередной раз скорректировало цифры по жертвам и выявленным случаям заражения COVID-19 – по последним статистическим данным, с начала эпидемии в стране умерли 27 117 человек.
В понедельник сообщалось о 26 834 жертвах. При этом минздрав в своей статистике за вторник вновь не приводит данные по умершим за последние сутки, лишь сообщается, что за последние семь дней скончались 35 человек.
Коронавирус был выявлен за последние 24 часа у 194 человек, общее число заболевших составляет 236 259. В понедельник сообщалось о 235 400 выявленных случаях заболевания с начала эпидемии.
За весь период были госпитализированы 123 182 человека, за последние семь дней - 256. В отделения интенсивной терапии были доставлены с начала эпидемии 11 364 пациента, из них за последние семь дней – 12.
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Министерство поясняет, что расхождения в цифрах по сравнению с предыдущими данными связаны с уточнениями, которые предоставили автономные сообщества, и что подобные расхождения могут продолжаться еще несколько дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
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