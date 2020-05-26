Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19

Надпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания

МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Испании в очередной раз скорректировало цифры по жертвам и выявленным случаям заражения COVID-19 – по последним статистическим данным, с начала эпидемии в стране умерли 27 117 человек.

В понедельник сообщалось о 26 834 жертвах. При этом минздрав в своей статистике за вторник вновь не приводит данные по умершим за последние сутки, лишь сообщается, что за последние семь дней скончались 35 человек.

Коронавирус был выявлен за последние 24 часа у 194 человек, общее число заболевших составляет 236 259. В понедельник сообщалось о 235 400 выявленных случаях заболевания с начала эпидемии.

За весь период были госпитализированы 123 182 человека, за последние семь дней - 256. В отделения интенсивной терапии были доставлены с начала эпидемии 11 364 пациента, из них за последние семь дней – 12.

Министерство поясняет, что расхождения в цифрах по сравнению с предыдущими данными связаны с уточнениями, которые предоставили автономные сообщества, и что подобные расхождения могут продолжаться еще несколько дней.