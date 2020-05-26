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РИА Наука
2020-05-26T19:23
https://ria.ru/20200526/1572025235.html
Ученые нашли ключ к стройности без диет
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РИА Новости

Ученые нашли ключ к стройности без диет

18:45 26.05.2020 (обновлено: 19:23 26.05.2020)
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© Fotolia / Olga NayashkovaСэндвич
Сэндвич
© Fotolia / Olga Nayashkova
Сэндвич. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснила, что за худобу человека может отвечать отдельный ген, что, по мнению авторов, поможет в изобретении "лекарства стройности". Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
"Большинство ученых изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований", — заявил один из авторов работы Джозеф Пеннингер.
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Как выяснилось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена. Подавление его синтеза, согласно исследованию, может привести к ускоренному сжиганию жира.
"ALK широко изучался в контексте рака, но вне данного контекста о биологической роли этого гена известно мало", — отметил Майкл Ортхофер, один из руководителей исследования.
Испытания на животных и насекомых показали, что отключение ALK в области гипоталамуса, который, как отмечается, является центральной точкой координации метаболизма, приводит к сжиганию жира.
Ученые считают, что подробное изучение этого гена способно привести науку к новой эпохе борьбы с ожирением.
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