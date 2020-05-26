В МИД объяснили дальность наблюдательных полетов над Калининградом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничение Россией дальности наблюдательных полетов над Ограничение Россией дальности наблюдательных полетов над Калининградской областью не противоречит ни Договору об открытом небе, ни последующим решениям, принятым его участниками, заявил МИД РФ.

"Некоторые наши партнёры, имея право совершать наблюдательные полёты с аэродрома открытого неба Кубинка под Москвой на дальность до 5500 километров, в 2012-2014 годах значительную её часть (около 1600 километров) использовали именно над Калининградской областью. Они многократно пересекали её вдоль и поперёк, тем самым создавая проблемы для использования ограниченного воздушного пространства региона и для работы единственного в области международного аэропорта Храброво. Это влекло и серьёзные финансовые издержки. Наши попытки договориться с ними о некоей разумной сдержанности успеха не возымели. Именно поэтому мы были вынуждены минимизировать издержки путём объявления максимальной дальности для полётов над Калининградской областью (500 километров). Это не противоречит ни Договору, ни последующим решениям, принятым его участниками", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ограничение максимальной дальности полёта над Калининградской областью было введено в соответствии с положениями Договора, пояснили в российском министерстве.

Литва, Латвия, "Действующий порядок введён с учётом права государства-участника дополнительно выделять аэродромы открытого неба и устанавливать максимальные дальности полёта для них. Этот порядок не увеличивает число полётов, дающих возможность наблюдать всю территорию России (поскольку сохраняется общая дальность полёта, равная 5500 километрам). Он обеспечивает более высокий уровень эффективности наблюдения территории Калининградской области по сравнению с остальной территорией России и территориями других государств-участников, в т.ч. соседних ( Польша Эстония ). К ним, насколько мы понимаем, у наших западных коллег, включая США , претензий нет. При этом дальность в 500 километров позволяет в рамках каждого полёта над Калининградской областью наблюдать любую её точку, пусть даже самую удалённую от аэродрома открытого неба, т.е. сохраняется и изначальная эффективность наблюдения", - заявили в ведомстве.

Также, подчеркнули в МИД РФ, в феврале 2020 года Россия разрешила миссии с участием США, Литвы и Эстонии полёт над Калининградской областью на дальность 505 километров.

"Рассчитываем, что этот жест доброй воли откроет путь к договорённости по особенностям наблюдательных полётов над данным регионом", - добавили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.