В МИД прокомментировали ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Ситуацию вокруг сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Ситуацию вокруг сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге сейчас надо вывести в правовую плоскость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Мне кажется, надо начать с самого простого, с основ этого вопроса, юридической стороны этого вопроса. Есть, безусловно, политические деятели, есть политические интересы, но есть право, есть соглашение, по которому этот памятник должен охраняться и в отношении него должны проводиться соответствующие действия. Это все регламентировано. Самое главное сейчас выйти на правовую плоскость для обсуждения этого вопроса", - заявила она в интервью интернет-порталу " Правда.ру ".

Захарова напомнила, что отношения между Москвой и Прагой выстраивались на благо народов двух стран в течение многих лет, а в данной ситуации одной из целей инициаторов сноса памятника мог быть разрыв отношений двух стран.

"Кому это выгодно? Разве это выгодно тем, кто работает на развитие двусторонних отношений? Нет, значит, это противоположная сторона. Значит, их основной целью является разрушение ткани двусторонних отношений. Мы должны идти на поводу у этих людей? Мы должны реализовывать эту концепцию? Конечно, нет", - добавила она.

Захарова также отметила важность сохранения исторической памяти, особенно в отношении истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

"Здесь компромиссов быть не может. Если мы позволим себе компромисс на этом направлении – все, не будет у нас истории. Наши дети, следующее поколение не будут знать историю такой, какой она была", - заявила официальный представитель МИД.