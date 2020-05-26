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2020-05-26T18:38
https://ria.ru/20200526/1572024976.html
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге
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РИА Новости

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге

18:38 26.05.2020
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкМесто, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Ситуацию вокруг сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге сейчас надо вывести в правовую плоскость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мне кажется, надо начать с самого простого, с основ этого вопроса, юридической стороны этого вопроса. Есть, безусловно, политические деятели, есть политические интересы, но есть право, есть соглашение, по которому этот памятник должен охраняться и в отношении него должны проводиться соответствующие действия. Это все регламентировано. Самое главное сейчас выйти на правовую плоскость для обсуждения этого вопроса", - заявила она в интервью интернет-порталу "Правда.ру".
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
20 мая, 16:38Сказано в эфире
Что стоит за отказом Минобороны Чехии передать России памятник Коневу?Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.
Захарова напомнила, что отношения между Москвой и Прагой выстраивались на благо народов двух стран в течение многих лет, а в данной ситуации одной из целей инициаторов сноса памятника мог быть разрыв отношений двух стран.
"Кому это выгодно? Разве это выгодно тем, кто работает на развитие двусторонних отношений? Нет, значит, это противоположная сторона. Значит, их основной целью является разрушение ткани двусторонних отношений. Мы должны идти на поводу у этих людей? Мы должны реализовывать эту концепцию? Конечно, нет", - добавила она.
Захарова также отметила важность сохранения исторической памяти, особенно в отношении истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Памятник Маршалу Коневу в Праге
15 мая, 15:03
В РВИО поддержали инициативу восстановления памятника Коневу в Праге
"Здесь компромиссов быть не может. Если мы позволим себе компромисс на этом направлении – все, не будет у нас истории. Наши дети, следующее поколение не будут знать историю такой, какой она была", - заявила официальный представитель МИД.
Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. В сентябре 2019 года власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам. 3 апреля памятник был снят с постамента в Праге. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
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Мария ЗахароваМоскваПрагаВ мире
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