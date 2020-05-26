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2020-05-26T18:34
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Корпорация МСП перезапустит портал Бизнес-навигатора МСП
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РИА Новости

Корпорация МСП перезапустит портал Бизнес-навигатора МСП

18:34 26.05.2020
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Корпорация МСП модернизировала и перезапустит портал Бизнес-навигатора МСП на фоне роста востребованности ресурса за период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
"Сервисы бизнес-навигатора, особенно те, которые связаны с потенциальной возможностью открытия бизнеса, с поиском кредитов, поиском недвижимости, оказались более востребованы, чем в аналогичный период прошлого года. Причем существенно  – на 11%",  - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.
Он отметил, что уже сейчас идет работа по модернизации портала, обновления могут быть представлены уже в ближайшее время.
В пресс-службе напомнили, что разработанный Корпорацией МСП бесплатный информационный ресурс для помощи начинающим и действующим предпринимателям - портал Бизнес-навигатора МСП – является безаналоговым информационным ресурсом по своим функциональным возможностям и комплексности предоставляемых предпринимателям сервисов для начала и ведения бизнеса.
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По данным пресс-службы, на 22 мая 2020 года количество уникальных посетителей портала Бизнес-навигатора МСП составляет более 7,49 миллиона, число зарегистрированных пользователей – свыше 2,7 миллиона. При этом сервисами портала Бизнес-навигатора МСП воспользовались порядка 1,5 миллиона уникальных субъектов МСП.
На портале Бизнес-навигатора МСП также можно подать заявку на получение беспроцентного кредита в МСП Банке для сохранения занятости, информирует пресс-служба корпорации.
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Корпорация МСП
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