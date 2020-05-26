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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:31
https://ria.ru/20200526/1572024691.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2892
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2892

18:31 26.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы 10 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2892 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 18 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 101 пациент.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 173 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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