РПЦ пожертвовали деньги на выплату зарплат священникам

"По благословению патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалованья духовенства за два месяца. Также средства будут направлены в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители", — сказано в сообщении.