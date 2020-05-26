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Религия и мировоззрение
2020-05-26T18:53
https://ria.ru/20200526/1572024622.html
РПЦ пожертвовали деньги на выплату зарплат священникам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569444476_0:205:3140:1971_1036x0_80_0_0_18f53f3be7656ac83c41a157d4feff83.jpg
РИА Новости

РПЦ пожертвовали деньги на выплату зарплат священникам

18:30 26.05.2020 (обновлено: 18:53 26.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛитургия в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках
Литургия в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Благотворители, пожелавшие остаться неизвестными, пожертвовали Русской православной церкви средства, из которых будут выплачены жалованья за два месяца — московским священникам и белому духовенству ставропигиальных монастырей, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви во вторник.
"По благословению патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалованья духовенства за два месяца. Также средства будут направлены в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители", — сказано в сообщении.
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Часть пожертвованной суммы также пойдет на помощь священнослужителям, имеющим несовершеннолетних детей.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к пастве с просьбой оказать материальную поддержку приходам, и "эта просьба была услышана", отмечают в Московском патриархате. "Предстоятель Русской православной церкви призывает московское духовенство помолиться о здравии благотворителей, которые пожелали сохранить анонимность", — подытожили в РПЦ.
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