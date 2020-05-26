Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 761

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Еще 92 жителя Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших выросло до 761, сообщает во вторник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать шестого мая в Самарской области вылечились 92 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 761 человек выздоровел", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 78 человек выписали из больниц, выздоровели также 14 человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждено 2205 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.
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