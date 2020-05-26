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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:28
https://ria.ru/20200526/1572024536.html
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 761
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 761

18:27 26.05.2020 (обновлено: 18:28 26.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Еще 92 жителя Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших выросло до 761, сообщает во вторник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать шестого мая в Самарской области вылечились 92 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 761 человек выздоровел", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 78 человек выписали из больниц, выздоровели также 14 человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждено 2205 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.
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