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2020-05-26T18:26
https://ria.ru/20200526/1572024413.html
МИД назвал условие для допуска миссии "открытого неба" к границам Кавказа
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РИА Новости

МИД назвал условие для допуска миссии "открытого неба" к границам Кавказа

18:26 26.05.2020
2406
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает претензии США по Договору по открытому небу, связанные с запретом на полеты в 10-километровых зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, позиция России по этому вопросу полностью соответствует международному праву.
Как отметили в МИД РФ, вся территория Грузии недоступна для российских миссий "открытого неба", равно как и многонациональных миссий с российским участием. "Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией", - говорится в заявлении ведомства.
С целью сохранения договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 года РФ отменила ограничения на полеты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе, в то же время зарезервировала за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, отмечается в заявлении. "Предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полеты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий", - подчеркнули в МИД.
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"К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года", - подчеркнули в МИД РФ.
"Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией", - говорится в сообщении министерства.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по этому договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампСергей ЛавровСШАГрузияБезопасностьВ мире
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