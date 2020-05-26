Экскурсии на заводы Москвы будут проходить в режиме онлайн

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Экскурсии на крупнейшие предприятия столицы в рамках проекта "Открой#Моспром" с 26 мая будут проходить в режиме онлайн, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
На сайте "Открой#Моспром" стартует серия специальных выпусков о заводах и фабриках Москвы, а также о том, как они работают в период пандемии.
“В феврале этого года в Москве с успехом прошел пятый этап проекта "Открой#Моспром". Тогда бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы посетили более 3000 человек. Сегодня попасть на производство практически невозможно. Нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля: обработать руки, обувь, измерить температуру на входе. Поэтому, чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат", – приводит пресс-ссужба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Отмечается, что ДИПП впервые организует акцию в таком формате. Основная идея проекта – позволить жителям города побывать на производстве, хоть и виртуально.
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По данным пресс-службы, в настоящее время столичные заводы продолжают работу, причем в некоторых отраслях количество заказов даже возросло. При этом каждое предприятие по-своему ответило коронавирусу. Так, на московском нефтеперерабатывающем заводе, мощность которого 6,6 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки, установлены бактерицидные циркуляторы воздуха. А на пищевое производство теперь можно попасть только после прохождения пятиступенчатого санитарного контроля.
Впрочем, гостям онлайн-экскурсий никакой контроль проходить не придется: теперь из любой точки мира можно узнать, например, о том, как собирают лифты, как производят трубы, которые использовались для строительства инфекционного центра в Новой Москве, а также посетить крупнейшие промышленные площадки города.
Видеоэкскурсии можно посмотреть на сайте.
Акция "Открой Моспром", организатором которой является департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы — это увлекательный формат знакомства со столичным производством: экскурсии, интерактивные мастер-классы с профессионалами отрасли и интеллектуальные битвы на тему промышленности Москвы. В прошлом году 340 бесплатных экскурсий состоялись на 30 производственных предприятиях столицы и в пяти музеях – их посетили более 8000 человек, напомнили в пресс-службе.