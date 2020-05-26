В Ульяновской области умер пациент с коронавирусом

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина с Мужчина с коронавирусом скончался в Ульяновской области , у него были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.

"Поступило заключение, подтверждающее диагноз у жителя Заволжского района , умершего 1 мая… Заболевание отягощалось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 апреля мужчина старше 55 лет был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть, где у него выявили пневмонию и подтвердили коронавирус.

"В течение нескольких дней лечения наблюдалось улучшение состояния пациента, но ввиду быстро развившегося отека легких и несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Всего в Ульяновской области подтвержден 2051 случай заражения коронавирусом, 551 человек выздоровел, семь скончались.