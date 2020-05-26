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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:24
https://ria.ru/20200526/1572024251.html
В Ульяновской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области умер пациент с коронавирусом

18:24 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина с коронавирусом скончался в Ульяновской области, у него были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.
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"Поступило заключение, подтверждающее диагноз у жителя Заволжского района, умершего 1 мая… Заболевание отягощалось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 23 апреля мужчина старше 55 лет был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть, где у него выявили пневмонию и подтвердили коронавирус.
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"В течение нескольких дней лечения наблюдалось улучшение состояния пациента, но ввиду быстро развившегося отека легких и несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
Всего в Ульяновской области подтвержден 2051 случай заражения коронавирусом, 551 человек выздоровел, семь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУльяновская областьЗаволжский районОбщество
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