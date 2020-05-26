В КБР предприятия производят ежедневно до 25 тысяч защитных масок

НАЛЬЧИК, 26 мая - РИА Новости. Около 20 предприятий Около 20 предприятий Кабардино-Балкарии с началом пандемии коронавируса перешли на производство защитных масок и сейчас производят до 25 тысяч изделий ежесуточно, всего ими произведено уже почти полмиллиона масок, сообщает министерство промышленности, энергетики и торговли региона.

"Около 20 предприятий - производители обмундирования для силовых структур, верхних трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий и трикотажных полотен - с конца марта перестроились на выпуск защитных масок. В сутки ими изготавливается 22-25 тысяч средств индивидуальной защиты, тогда как на начало апреля производили 2-3 тысячи в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период данные предприятия выпустили около 500 тысяч масок.

Кроме того, четыре предприятия легкой промышленности региона перешли на производство защитных костюмов для медработников, борющихся с коронавирусом. "В сутки они изготавливают от 500 до 3 тысяч защитных костюмов, продукция поставляется в медучреждения Кабардино-Балкарии", - уточняет министерство.

По его данным, те же производители провели благотворительную акцию, бесплатно снабдив масками и защитными костюмами медучреждения Нальчика , Майского и Прохладного.

"Дополнительные средства индивидуальной защиты получили все специализированные больницы, оказывающие медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и станции скорой медицинской помощи региона", - подчеркнули в министерстве.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2422 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в регионе скончались 14 пациентов с коронавирусом.