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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:21
https://ria.ru/20200526/1572024117.html
В КБР предприятия производят ежедневно до 25 тысяч защитных масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В КБР предприятия производят ежедневно до 25 тысяч защитных масок

18:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 мая - РИА Новости. Около 20 предприятий Кабардино-Балкарии с началом пандемии коронавируса перешли на производство защитных масок и сейчас производят до 25 тысяч изделий ежесуточно, всего ими произведено уже почти полмиллиона масок, сообщает министерство промышленности, энергетики и торговли региона.
"Около 20 предприятий - производители обмундирования для силовых структур, верхних трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий и трикотажных полотен - с конца марта перестроились на выпуск защитных масок. В сутки ими изготавливается 22-25 тысяч средств индивидуальной защиты, тогда как на начало апреля производили 2-3 тысячи в сутки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за весь период данные предприятия выпустили около 500 тысяч масок.
Кроме того, четыре предприятия легкой промышленности региона перешли на производство защитных костюмов для медработников, борющихся с коронавирусом. "В сутки они изготавливают от 500 до 3 тысяч защитных костюмов, продукция поставляется в медучреждения Кабардино-Балкарии", - уточняет министерство.
По его данным, те же производители провели благотворительную акцию, бесплатно снабдив масками и защитными костюмами медучреждения Нальчика, Майского и Прохладного.
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"Дополнительные средства индивидуальной защиты получили все специализированные больницы, оказывающие медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и станции скорой медицинской помощи региона", - подчеркнули в министерстве.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2422 подтвержденных случая заболевания COVID-19, в регионе скончались 14 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоНальчикОбщество
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