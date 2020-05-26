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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:20
https://ria.ru/20200526/1572024038.html
В Чувашии медсестра с коронавирусом умерла по дороге в больницу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

В Чувашии медсестра с коронавирусом умерла по дороге в больницу

18:19 26.05.2020 (обновлено: 18:20 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Медсестра умерла от двусторонней пневмонии в чувашском городе Алатыре во время транспортировки в больницу в Чебоксарах, ранее у нее был подтвержден COVID-19, сообщает оперштаб региона.
Медицинская сестра 1976 года рождения работала в Алатырской ЦРБ с 1995 года. С 20 мая она находилась на амбулаторном лечении с листком нетрудоспособности с диагнозом ОРВИ.
"Двадцать второго мая после тестирования был подтвержден положительный результат мазка на COVID-19. В тот же день она поступила в инфекционное отделение Алатырской ЦРБ. Основной диагноз - подозрение на коронавирусную инфекцию, вирус не идентифицирован, средне-тяжелое течение, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония средней степени тяжести. Также при поступлении была выявлена гипертония второй стадии, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет", - отмечается в сообщении.
Состояние женщины ухудшилось 25 мая, усилились признаки дыхательной недостаточности, было принято решение о переводе в БСМП минздрава Чувашии в Чебоксарах.
Здание Министерства здравоохранения РФ
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"Медсестра скончалась от двусторонней пневмонии во время транспортировки до Чебоксар. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Всего на территории Чувашии зафиксировано 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 12 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыАлатырьОбщество
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