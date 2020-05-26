В Чувашии медсестра с коронавирусом умерла по дороге в больницу

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Медсестра умерла от двусторонней пневмонии в чувашском городе Медсестра умерла от двусторонней пневмонии в чувашском городе Алатыре во время транспортировки в больницу в Чебоксарах , ранее у нее был подтвержден COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Медицинская сестра 1976 года рождения работала в Алатырской ЦРБ с 1995 года. С 20 мая она находилась на амбулаторном лечении с листком нетрудоспособности с диагнозом ОРВИ.

"Двадцать второго мая после тестирования был подтвержден положительный результат мазка на COVID-19. В тот же день она поступила в инфекционное отделение Алатырской ЦРБ. Основной диагноз - подозрение на коронавирусную инфекцию, вирус не идентифицирован, средне-тяжелое течение, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония средней степени тяжести. Также при поступлении была выявлена гипертония второй стадии, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет", - отмечается в сообщении.

Состояние женщины ухудшилось 25 мая, усилились признаки дыхательной недостаточности, было принято решение о переводе в БСМП минздрава Чувашии в Чебоксарах.

"Медсестра скончалась от двусторонней пневмонии во время транспортировки до Чебоксар. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Всего на территории Чувашии зафиксировано 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 12 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.