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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:19
https://ria.ru/20200526/1572024003.html
В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов
https://cdn22.img.ria.ru/images/15126/79/151267997_0:28:512:316_1036x0_80_0_0_78146bd8394097dbc1990d0c09fe8281.jpg
РИА Новости

В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов

18:19 26.05.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукГород Пермь. Архив
Город Пермь. Архив
© РИА Новости / Мария Ващук
ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"Существующая ситуация по заболеваемости позволяет разрешить работу непродовольственных торговых предприятий с залами до 400 метров в Пермском крае, прошу сегодня подготовить изменения для внесения в приказ, чтобы люди могли скорее приступать к своей нормальной предпринимательской деятельности", - заявил Дмитрий Махонин.
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Режим самоизоляции в Пермском крае введен 2 апреля, пока он действует до 8 июня. Ранее региональные власти разрешили открыться небольшим магазинам площадью до 50 квадратных метров, а также ввели ряд других послаблений.
По данным министерства здравоохранения, за время эпидемии в крае зарегистрировано 1451 заболевших COVID-19, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков. Заболевшие зафиксированы в 40 территориях региона из 46, при этом около 80% инфицированных выявлены в Перми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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