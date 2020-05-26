В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов

"Существующая ситуация по заболеваемости позволяет разрешить работу непродовольственных торговых предприятий с залами до 400 метров в Пермском крае, прошу сегодня подготовить изменения для внесения в приказ, чтобы люди могли скорее приступать к своей нормальной предпринимательской деятельности", - заявил Дмитрий Махонин.