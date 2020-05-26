Эксперт объяснил решение "Газпрома" остановить транзит газа через Польшу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через польский участок трубопровода Прекращение транзита российского газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа" вызвано перепроизводством и падением спроса на рынке голубого топлива, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

В комментарии "Вечерней Москве" он отметил, что из-за пандемии коронавируса на Западе сократилось потребление энергоресурсов. Из-за теплой зимы в Европе большое количество газа осталось в хранилищах.

"Сложился идеальный шторм", — заявил Митрахович.

Он также указал, что много газа "было накоплено в ожидании перебоев" с поставками голубого топлива с Украины

Собеседник издания добавил, что определенное влияние на поставки российских энергоресурсов оказал и ввоз в Европу сжиженного природного газа (СПГ) — в том числе из США

При этом, по словам эксперта, у Москвы не будет дефицита с транспортными мощностями, так как " Газпром " поставляет топливо в Турцию по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку", а также в Германию — по "Северному потоку". Как заявил Митрахович, из-за падения спроса поставки в страны Евросоюза и Турцию в этом году могут уменьшиться на 35 миллиардов кубометров.

С его точки зрения, возместить прекращение транзита через магистраль "Ямал — Европа" можно через украинский маршрут, который, как отметил Митрахович, "недозагружен".

"Если Польша не хочет долгосрочного контракта, Газпром может перебрасывать транзит газа с Польши на Украину. С Украиной есть контракт до 2024 года", — цитирует его "Вечерняя Москва".

Как заметил Митрахович, в нынешней ситуации важно сохранить рынки сбыта. Он выразил уверенность, что конкуренты "Газпрома" "сойдут с дистанции" из-за высокой себестоимости поставок.

Контракт на транзит российского газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа" истек 16 мая. Поставки топлива продолжаются по результатам аукционов.