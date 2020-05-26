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2020-05-26T18:14
https://ria.ru/20200526/1572023720.html
Эксперт объяснил решение "Газпрома" остановить транзит газа через Польшу
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РИА Новости

Эксперт объяснил решение "Газпрома" остановить транзит газа через Польшу

18:13 26.05.2020 (обновлено: 18:14 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа" вызвано перепроизводством и падением спроса на рынке голубого топлива, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
В комментарии "Вечерней Москве" он отметил, что из-за пандемии коронавируса на Западе сократилось потребление энергоресурсов. Из-за теплой зимы в Европе большое количество газа осталось в хранилищах.
"Сложился идеальный шторм", — заявил Митрахович.
Он также указал, что много газа "было накоплено в ожидании перебоев" с поставками голубого топлива с Украины.
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Собеседник издания добавил, что определенное влияние на поставки российских энергоресурсов оказал и ввоз в Европу сжиженного природного газа (СПГ) — в том числе из США.
При этом, по словам эксперта, у Москвы не будет дефицита с транспортными мощностями, так как "Газпром" поставляет топливо в Турцию по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку", а также в Германию — по "Северному потоку". Как заявил Митрахович, из-за падения спроса поставки в страны Евросоюза и Турцию в этом году могут уменьшиться на 35 миллиардов кубометров.
С его точки зрения, возместить прекращение транзита через магистраль "Ямал — Европа" можно через украинский маршрут, который, как отметил Митрахович, "недозагружен".
"Если Польша не хочет долгосрочного контракта, Газпром может перебрасывать транзит газа с Польши на Украину. С Украиной есть контракт до 2024 года", — цитирует его "Вечерняя Москва".
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Как заметил Митрахович, в нынешней ситуации важно сохранить рынки сбыта. Он выразил уверенность, что конкуренты "Газпрома" "сойдут с дистанции" из-за высокой себестоимости поставок.
Контракт на транзит российского газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа" истек 16 мая. Поставки топлива продолжаются по результатам аукционов.
Как ранее сообщили в операторе Gascade, прокачка на польском отрезке полностью прекратилась к восьми утра вторника. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что "Газпром" принял соответствующее решение из-за избытка предложения.
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Станислав МитраховичДмитрий МаринченкоТурецкий потокГолубой потокСеверный потокГазпромЕвросоюзГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
пшеки сасают
26 мая, 18:56
andyzol
1740006
Срочно, архиважно подкормить из казны Сечина и его комарилью. Иначе у них оклады с десятков миллионов в месяц упадут! Так глядишь разобидятся и уволятся очень ценные для страны работнички!
26 мая, 19:15
aalenik278552
1030005
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