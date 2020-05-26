В МИД ответили на обвинения США по Договору по открытому небу

"К сожалению, в докладе Госдепартамента (о соблюдении соглашений и выполнении договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения – ред.), как обычно, замалчиваются проблемы с соблюдением ДОН (Договора по открытому небу) со стороны самих США", - сказано в заявлении.

В МИД указали, что обвинения в адрес России в якобы нарушениях договора по открытому небу фабрикуются. "С одной стороны, видимо, это объясняется желанием увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и "подопечных". С другой стороны, причиной может быть и негативное отношение части членов Конгресса и военно-политического истеблишмента США непосредственно к самому Договору, их стремление заранее сфабриковать "основания" для собственных шагов по развалу очередной договорённости в военно-политической области" ,- пояснили во внешнеполитическом ведомстве.