В МИД ответили на обвинения США по Договору по открытому небу

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Госдепартамент США замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу со стороны самих США, при этом обвинения в адрес России в нарушении договора фабрикуются, заявил МИД РФ.
"К сожалению, в докладе Госдепартамента (о соблюдении соглашений и выполнении договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения – ред.), как обычно, замалчиваются проблемы с соблюдением ДОН (Договора по открытому небу) со стороны самих США", - сказано в заявлении.
В МИД указали, что обвинения в адрес России в якобы нарушениях договора по открытому небу фабрикуются. "С одной стороны, видимо, это объясняется желанием увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и "подопечных". С другой стороны, причиной может быть и негативное отношение части членов Конгресса и военно-политического истеблишмента США непосредственно к самому Договору, их стремление заранее сфабриковать "основания" для собственных шагов по развалу очередной договорённости в военно-политической области" ,- пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.