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Культура
2020-05-26T19:14
https://ria.ru/20200526/1572023552.html
Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей
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РИА Новости

Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

19:14 26.05.2020
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© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская писательница Дж. К. Роулинг
Британская писательница Дж. К. Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роуинг объявила в Твиттере, что в ноябре этого года выпустит новую книгу для детей "The Ickabog" ("Икабог"), которую написала более десяти лет назад. Она сразу предупредила, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими работами.

"Я всегда хотел опубликовать эту сказку, но после последнего Поттера я занималась двумя романами для взрослых, и решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали "The Ickabog" были мои младшие дети", — рассказала писательница.

Роулинг сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещать на сайте, посвященном изданию, чтобы детям и родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две уже доступны для чтения.
Затем книгу опубликуют в печатном виде, а также ее аудиоверсию.
О сюжете мало, что известно. Писательница намекнула, что эта история "об истине и злоупотреблении властью".
Британская писательница Джоан Роулинг
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