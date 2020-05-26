Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

"Я всегда хотел опубликовать эту сказку, но после последнего Поттера я занималась двумя романами для взрослых, и решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали "The Ickabog" были мои младшие дети", — рассказала писательница.