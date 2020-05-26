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2020-05-26T18:04
https://ria.ru/20200526/1572023238.html
В Саратове рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В Саратове рассказали о ситуации с выплатами медикам

18:04 26.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Свыше 50 работников COVID-госпиталя в Саратове получили стимулирующие выплаты за апрель на сумму свыше 2,6 миллиона рублей после прокурорского вмешательства, сообщила во вторник прокуратура области.
Прокуратура Фрунзенского района Саратова в ходе проверки полноты своевременного начисления стимулирующих выплат медработникам, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекции, выявила нарушения в городской больнице №5.
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"Проверкой в государственном учреждении здравоохранения "Саратовская городская клиническая больница №5" Саратова выявлен факт несвоевременной выплаты 54 медицинским и иным работникам стимулирующих выплат за апрель 2020 года. По результатам рассмотрения представления прокурора медикам выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения области Олег Костин 21 мая сообщил, что обращения на горячую линию минздрава региона помогли выявить несколько случаев некорректного начисления надбавок медработникам, работающим с больными COVID-19, в ближайшее время им проведут доплату.
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Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, уже умерли 30 пациентов, выздоровел 861.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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