В Саратове рассказали о ситуации с выплатами медикам

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Свыше 50 работников COVID-госпиталя в Свыше 50 работников COVID-госпиталя в Саратове получили стимулирующие выплаты за апрель на сумму свыше 2,6 миллиона рублей после прокурорского вмешательства, сообщила во вторник прокуратура области.

Прокуратура Фрунзенского района Саратова в ходе проверки полноты своевременного начисления стимулирующих выплат медработникам, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекции , выявила нарушения в городской больнице №5.

"Проверкой в государственном учреждении здравоохранения "Саратовская городская клиническая больница №5" Саратова выявлен факт несвоевременной выплаты 54 медицинским и иным работникам стимулирующих выплат за апрель 2020 года. По результатам рассмотрения представления прокурора медикам выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения области Олег Костин 21 мая сообщил, что обращения на горячую линию минздрава региона помогли выявить несколько случаев некорректного начисления надбавок медработникам, работающим с больными COVID-19, в ближайшее время им проведут доплату.

Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, уже умерли 30 пациентов, выздоровел 861.