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2020-05-26T18:03
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Moody’s подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3
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РИА Новости

Moody’s подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3

18:03 26.05.2020
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© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s
© РИА Новости
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Международное агентство Moody’s подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Новикомбанка в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3, прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба банка.
"Данный рейтинг отражает расширение и эффективное развитие бизнеса банка, устойчивый рост его активов и их высокое качество. Сохранение стабильного прогноза Новикомбанка на фоне экономических угроз, связанных с глобальным распространением коронавирусной инфекции, говорит о реально высоком качестве активов Банка, достаточном уровне его ликвидности, эффективных операционных показателях деятельности", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба банка отмечает, что при подтверждении депозитного рейтинга Новикомбанка, в числе основных факторов надежности, агентство отметило "фактор высокой вероятности поддержки со стороны правительства России (Baa3, стабильный). В случае необходимости данная поддержка может быть направлена через основного акционера банка, Государственную корпорацию Ростех".
"Стабильный" прогноз Агентства означает, что, по мнению аналитиков Moody’s, Новикомбанк способен справиться с основными глобальными вызовами, стоящими перед Россией и миром,  связанными с распространением коронавируса и падением цен на нефть", - указывает пресс-служба.
По словам председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, подтверждение долгосрочного депозитного рейтинга Новикомбанка на уровне Ba3 – это закономерный результат стратегии, выбранной Новикомбанком и утвержденной Госкорпорацией Ростех.
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"Ставка на стабильный рост и надежные активы позволяет нам подтверждать свой депозитный рейтинг и демонстрировать устойчивое развитие. Конечно, многие сейчас ограничены в потенциальном росте в связи с неблагоприятным экономическим эффектом, который принесла с собой пандемия, но она же дает возможность проверить, насколько верный выбран курс. Подтверждение высокого уровня рейтинга от международного агентства Moody’s позволяет нам убедиться в правильности нашей бизнес-стратегии опорного банка Госкорпорации Ростех", - отметила Георгиева.
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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