Moody’s подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3

"Данный рейтинг отражает расширение и эффективное развитие бизнеса банка, устойчивый рост его активов и их высокое качество. Сохранение стабильного прогноза Новикомбанка на фоне экономических угроз, связанных с глобальным распространением коронавирусной инфекции, говорит о реально высоком качестве активов Банка, достаточном уровне его ликвидности, эффективных операционных показателях деятельности", - говорится в пресс-релизе.

"Стабильный" прогноз Агентства означает, что, по мнению аналитиков Moody’s, Новикомбанк способен справиться с основными глобальными вызовами, стоящими перед Россией и миром, связанными с распространением коронавируса и падением цен на нефть", - указывает пресс-служба.

"Ставка на стабильный рост и надежные активы позволяет нам подтверждать свой депозитный рейтинг и демонстрировать устойчивое развитие. Конечно, многие сейчас ограничены в потенциальном росте в связи с неблагоприятным экономическим эффектом, который принесла с собой пандемия, но она же дает возможность проверить, насколько верный выбран курс. Подтверждение высокого уровня рейтинга от международного агентства Moody’s позволяет нам убедиться в правильности нашей бизнес-стратегии опорного банка Госкорпорации Ростех", - отметила Георгиева.