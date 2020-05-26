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Туризм
2020-05-26T18:12
https://ria.ru/20200526/1572022984.html
В Черногории начинается туристический сезон
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РИА Новости

В Черногории начинается туристический сезон

18:12 26.05.2020
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтдыхающие на пляже в Будве (Черногория)
Отдыхающие на пляже в Будве (Черногория)
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 1 июня Черногория открывает границы для граждан государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает TourDom.ru.
У прибывающих не станут требовать справки об отсутствии COVID-19 и прохождения тестов по приезде. Точные детали новых пограничных правил будут опубликованы в ближайшие дни.
В стране уже все готово к началу туристического сезона и сняты почти все ограничительные меры: работают отели, кафе, рестораны и пляжи с соблюдением мер социальной дистанции. В ближайшее время возобновят деятельность кинотеатры и театры и будет разрешено проведение спортивных соревнований с присутствием зрителей. При этом пока сохраняется масочный режим во всех закрытых общественных пространствах.
Первоначально Черногория откроется для немцев, австрийцев, чехов, венгров, поляков, греков, албанцев, словенцев и хорватов. Впоследствии для того, чтобы страна была отнесена к "безопасным", число заболевших в ней не должно быть больше 25 человек на 100 тысяч жителей.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмЧерногория
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