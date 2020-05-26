В Черногории начинается туристический сезон

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 1 июня Черногория открывает границы для граждан государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой, С 1 июня Черногория открывает границы для граждан государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает TourDom.ru.

У прибывающих не станут требовать справки об отсутствии COVID-19 и прохождения тестов по приезде. Точные детали новых пограничных правил будут опубликованы в ближайшие дни.

В стране уже все готово к началу туристического сезона и сняты почти все ограничительные меры: работают отели, кафе, рестораны и пляжи с соблюдением мер социальной дистанции. В ближайшее время возобновят деятельность кинотеатры и театры и будет разрешено проведение спортивных соревнований с присутствием зрителей. При этом пока сохраняется масочный режим во всех закрытых общественных пространствах.