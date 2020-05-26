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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:00
https://ria.ru/20200526/1572022892.html
В ЕК оценили ситуацию с коронавирусом в странах Евросоюза
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В ЕК оценили ситуацию с коронавирусом в странах Евросоюза

18:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости, Мария Князева. Ситуация с новым коронавирусом во всех странах Евросоюза улучшается, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.
"Каждый министр отметил, что ситуация в ЕС и во всех государствах союза постепенно улучшается благодаря мерам, предпринятым странами, а также благодаря общей координации и нашему согласованному ответу на пандемию", - сказал он после совещания министров стран ЕС по европейским делам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМарош ШефчовичЗдоровье - ОбществоВОЗЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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