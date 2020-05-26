В ЕК оценили ситуацию с коронавирусом в странах Евросоюза

"Каждый министр отметил, что ситуация в ЕС и во всех государствах союза постепенно улучшается благодаря мерам, предпринятым странами, а также благодаря общей координации и нашему согласованному ответу на пандемию", - сказал он после совещания министров стран ЕС по европейским делам.