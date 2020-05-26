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В МИД предупредили об издержках развала Договора по открытому небу
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РИА Новости

В МИД предупредили об издержках развала Договора по открытому небу

18:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В случае развала договора по открытому небу обеспечивать общую с Европой безопасность станет гораздо затратнее, Москва надеется, что этого удастся избежать, говорится в сообщении МИД РФ.
"В условиях явного дефицита диалоговых общеевропейских площадок по вопросам военной безопасности утрату этого важного канала профессионального общения было бы очень трудно восполнить. Наконец, в целом, чем меньше открытости, тем меньше доверия, а значит, и безопасности. И обеспечивать её придётся уже другими, гораздо более затратными методами. Надеемся, что политический реализм и конструктивный настрой государств-участников ДОН позволят избежать такого развития событий", - отметили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что потери в случае развала договора ощутят все нынешние его участники, а в конечном итоге – и европейская безопасность в целом. "Во-первых, он способствует деэскалации ситуации и избеганию неправильного прочтения военных намерений сторон (к чему нас, кстати, постоянно призывает НАТО). Во-вторых, это важнейший инструмент взаимодействия и сотрудничества между военными, что само по себе служит целям укрепления доверия", - говорится в сообщении.
При этом в МИД РФ допустили, что государства, располагающие развитыми национальными техническими средствами контроля, прежде всего спутниками, смогут частично восполнить информацию, не полученную по Договору об открытом небе. "Частично, поскольку перенацеливание спутника с соответствующим изменением орбиты – дело гораздо более сложное и дорогое, чем направление самолёта открытого неба, а главное – самолёт, в отличие от спутника, позволяет "заглянуть под облака", - пояснили в ведомстве.
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"Сложнее придётся тем европейским государствам, которые спутниками не располагают. Пожалуй, им едва ли стоит рассчитывать на щедрый поток спутниковых снимков из США", - отмечается в сообщении. Там также указывается, что Вашингтону вряд ли имело бы смысл надеяться на сохранение доступа ко всей получаемой в рамках договора информации в случае выхода из него.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Договор по открытому небуДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЕвропаСШАБезопасность
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