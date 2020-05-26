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2020-05-26T18:00
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МИД: Россия предлагала США другие сроки полета на учениях "Центр-2019"
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РИА Новости

МИД: Россия предлагала США другие сроки полета на учениях "Центр-2019"

18:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия предлагала США и Канаде другие сроки для проведения части наблюдательного полета на учениях "Центр-2019", но они отказались, заявили в МИД РФ.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" прошли с 16 по 21 сентября 2019 года.
Как отметили в МИД РФ, Москва полностью выполняет обязательства по обеспечению транспарентности военной деятельности, включая проведение военных учений.
"Намерены и впредь придерживаться этой практики, в том числе в рамках ДОН (Договора по открытому небу - ред.). Свидетельством этому в ходе учений "Центр-2019" стало полное согласование предложенного США и Канадой плана миссии (как первого, так и второго участков наблюдательного полёта) без каких-либо корректив", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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