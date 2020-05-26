В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Здание центра культуры "Орджоникидзевский" загорелось на площади 700 квадратных метров в Екатеринбурге, принимаются меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о горении в здании центра культуры "Орджоникидзевский" на бульваре Культуры", - сказал собеседник агентства.
20 мая, 10:23В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Спасатели принимают все меры, чтобы огонь не перешел на соседние здания. К ликвидации последствий пожара привлечены около 60 человек и 17 единиц техники.