В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра

"Поступило сообщение о горении в здании центра культуры "Орджоникидзевский" на бульваре Культуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Спасатели принимают все меры, чтобы огонь не перешел на соседние здания. К ликвидации последствий пожара привлечены около 60 человек и 17 единиц техники.