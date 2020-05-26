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2020-05-26T18:30
https://ria.ru/20200526/1572022772.html
В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра
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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра

18:00 26.05.2020 (обновлено: 18:30 26.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в здании центра культуры "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге
Пожар в здании центра культуры Орджоникидзевский в Екатеринбурге
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Здание центра культуры "Орджоникидзевский" загорелось на площади 700 квадратных метров в Екатеринбурге, принимаются меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о горении в здании центра культуры "Орджоникидзевский" на бульваре Культуры", - сказал собеседник агентства.
Пожар в здании в центре Екатеринбурга
20 мая, 10:23
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Спасатели принимают все меры, чтобы огонь не перешел на соседние здания. К ликвидации последствий пожара привлечены около 60 человек и 17 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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