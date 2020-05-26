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Туризм
2020-05-26T18:00
https://ria.ru/20200526/1572022649.html
Таиланд рассчитывает на туристов из Китая
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РИА Новости

Таиланд рассчитывает на туристов из Китая

18:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Таиланде уверены, что первыми в страну вернуться туристы из Китая, сообщает The Thaiger.
Туризм обеспечивал 18-20 процентов ВВП Таиланда и 10 процентов рабочих мест. Сейчас страна не принимает иностранцев, по крайней мере, до 30 июня.
При самом оптимистичном сценарии в этом году в Таиланд приедут 14-16 миллионов гостей. Это гораздо меньше, чем в рекордный 2019 год, когда страну посетили 39,8 миллиона туристов, что сделало ее самым популярным направлением Юго-Восточной Азии.
При этом китайцы составили более четверти всех иностранных гостей в Таиланде. Сейчас их важность для страны увеличилась. Ожидается, что дальнемагистральные путешествия не смогут быстро вернуть свою актуальность. Планы по развитию туризма в Таиланде в настоящее время сосредоточены на внутренних и краткосрочных поездках. Власти ожидают, что первыми в страну вернуться гости из Китая.
Восстановление этого рынка имеет решающее значение не только для экономики Таиланда, но и соседних стран, таких как Мьянма, Лаос и Камбоджа. Их туристические отрасли в значительной степени зависит от Таиланда, поскольку аэропорт Бангкока служит хабом для региона.
Групповой туризм вряд ли быстро восстановятся. Опрос, проведенный в Китае показал, что 71 процент жителей страны, планирующих зарубежные поездки в 2020 году, рассмотрят возможность посетить Таиланд. Но 83 процента из них выберут индивидуальные туры. Это в меньшей степени касается пожилых путешественников. Более 80 процентов тех, кто планирует туры в Таиланд, — в возрасте от 20 до 40 лет.
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