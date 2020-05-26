Таиланд рассчитывает на туристов из Китая

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Таиланде уверены, что первыми в страну вернуться туристы из Китая, В Таиланде уверены, что первыми в страну вернуться туристы из Китая, сообщает The Thaiger.

Туризм обеспечивал 18-20 процентов ВВП Таиланда и 10 процентов рабочих мест. Сейчас страна не принимает иностранцев, по крайней мере, до 30 июня.

При самом оптимистичном сценарии в этом году в Таиланд приедут 14-16 миллионов гостей. Это гораздо меньше, чем в рекордный 2019 год, когда страну посетили 39,8 миллиона туристов, что сделало ее самым популярным направлением Юго-Восточной Азии.

При этом китайцы составили более четверти всех иностранных гостей в Таиланде. Сейчас их важность для страны увеличилась. Ожидается, что дальнемагистральные путешествия не смогут быстро вернуть свою актуальность. Планы по развитию туризма в Таиланде в настоящее время сосредоточены на внутренних и краткосрочных поездках. Власти ожидают, что первыми в страну вернуться гости из Китая.

Восстановление этого рынка имеет решающее значение не только для экономики Таиланда, но и соседних стран, таких как Мьянма, Лаос и Камбоджа. Их туристические отрасли в значительной степени зависит от Таиланда, поскольку аэропорт Бангкока служит хабом для региона.