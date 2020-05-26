В Ядринском районе Чувашии ввели режим самоизоляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жителям города Ядрина и Жителям города Ядрина и Ядринского района , где зарегистрировано больше всего случаев заболевания коронавирусом в Чувашии, запрещается выходить из дома без особой нужды, заявила журналистам вице-премьер республики Алла Салаева

По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, в минувшую пятницу заболеваемость в Ядринском районе в четыре раза превысила среднереспубликанский показатель. Во вторник в Ядрин направили рабочую группу, созданную при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы.

"На 25 мая в Ядринском районе выявлено 170 случаев коронавируса, в том числе зарегистрировано 138 домашних очагов инфекции с общим числом контактных лиц – 429 человек, из них 132 ребенка", - заявила журналистам Салаева во вторник на брифинге по итогам выездного совещания рабочей группы оперштаба в Ядрине.

По ее словам, участники рабочей группы предложили усилить меры контроля на территории Ядринского района и ввести дополнительные ограничения, которые будут действовать как минимум в течение ближайших двух недель, пока ситуация не стабилизируется.

"Мы возвращаем ограничения свободного перемещения. Причины для выхода жителей Ядринского района из дома будут ограничиваться походом в магазин и аптеку и выгулом собак. Максимальный режим самоизоляции, который касается жителей всего района", - подчеркнула Салаева.

На подъезде к городу Ядрину будут установлены контрольно-пропускные посты, всем приезжающим в район будут выдавать уведомления, которые обязывают их в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, в Ядрине будет запрещена уличная торговля, закрыты рынки и ярмарки. Также на территории всего Ядринского района будет действовать запрет на деятельность предприятий сферы услуг. Власти города усилят работу по дезинфекции общественных пространств.

"Ядринский район – пример, как несерьезное отношение жителей к исполнению требований Роспотребнадзора приводит к тому, что мы вынуждены сделать шаг назад и вернуть дополнительные меры, которые должны стабилизировать ситуацию в районе", - подчеркнула вице-премьер Чувашии.

Ранее в пресс-службе главы региона агентству сообщили, что глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин и глава Ядринского района Андрей Софронов подали в отставку из-за ситуации с COVID-19.

Всего на территории Чувашии зафиксированы 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.