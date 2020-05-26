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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:53
https://ria.ru/20200526/1572022431.html
В Ядринском районе Чувашии ввели режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Ядринском районе Чувашии ввели режим самоизоляции

17:53 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Жителям города Ядрина и Ядринского района, где зарегистрировано больше всего случаев заболевания коронавирусом в Чувашии, запрещается выходить из дома без особой нужды, заявила журналистам вице-премьер республики Алла Салаева.
По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, в минувшую пятницу заболеваемость в Ядринском районе в четыре раза превысила среднереспубликанский показатель. Во вторник в Ядрин направили рабочую группу, созданную при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы.
"На 25 мая в Ядринском районе выявлено 170 случаев коронавируса, в том числе зарегистрировано 138 домашних очагов инфекции с общим числом контактных лиц – 429 человек, из них 132 ребенка", - заявила журналистам Салаева во вторник на брифинге по итогам выездного совещания рабочей группы оперштаба в Ядрине.
По ее словам, участники рабочей группы предложили усилить меры контроля на территории Ядринского района и ввести дополнительные ограничения, которые будут действовать как минимум в течение ближайших двух недель, пока ситуация не стабилизируется.
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"Мы возвращаем ограничения свободного перемещения. Причины для выхода жителей Ядринского района из дома будут ограничиваться походом в магазин и аптеку и выгулом собак. Максимальный режим самоизоляции, который касается жителей всего района", - подчеркнула Салаева.
На подъезде к городу Ядрину будут установлены контрольно-пропускные посты, всем приезжающим в район будут выдавать уведомления, которые обязывают их в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, в Ядрине будет запрещена уличная торговля, закрыты рынки и ярмарки. Также на территории всего Ядринского района будет действовать запрет на деятельность предприятий сферы услуг. Власти города усилят работу по дезинфекции общественных пространств.
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"Ядринский район – пример, как несерьезное отношение жителей к исполнению требований Роспотребнадзора приводит к тому, что мы вынуждены сделать шаг назад и вернуть дополнительные меры, которые должны стабилизировать ситуацию в районе", - подчеркнула вице-премьер Чувашии.
Ранее в пресс-службе главы региона агентству сообщили, что глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин и глава Ядринского района Андрей Софронов подали в отставку из-за ситуации с COVID-19.
Всего на территории Чувашии зафиксированы 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Ядринский районОбщество
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