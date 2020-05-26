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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:53
https://ria.ru/20200526/1572022367.html
Число жертв коронавируса в Хорватии превысило 100 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565278907_0:241:3072:1969_1036x0_80_0_0_e517f6c4297f619058a21e889334d98e.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Хорватии превысило 100 человек

17:52 26.05.2020 (обновлено: 17:53 26.05.2020)
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© AP Photo / Darko BandicКлиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. В Хорватии за сутки скончался один больной COVID-19, число жертв коронавируса превысило 100 человек, не выявлено ни одного нового зараженного, сообщил штаб гражданской защиты при МВД.
"В последние 24 часа не выявлено новых зараженных. С начала пандемии до вторника диагноз подтвержден у 2 244 человек, выздоровели 2 046 граждан. За сутки скончался один больной, общее число умерших достигло 101. Пять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил штаб гражданской защиты.
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Хорватии разрешена работа всех торговых точек, теперь включая воскресенье. С 27 мая также разрешается присутствие и мероприятия с участием 100 человек в закрытых объектах и 300 на открытом воздухе.
Хорватский институт общественного здоровья разрабатывает условия для проведения свадеб, дней рождений и других праздников. Ожидается, что с 30 мая будут разрешены спортивные соревнования без присутствия зрителей. Ранее МВД обнародовало условия и требования для въезда в Хорватию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоХорватияВ мире
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