Число жертв коронавируса в Хорватии превысило 100 человек

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. В Хорватии за сутки скончался один больной COVID-19 , число жертв коронавируса превысило 100 человек, не выявлено ни одного нового зараженного, сообщил штаб гражданской защиты при МВД.

"В последние 24 часа не выявлено новых зараженных. С начала пандемии до вторника диагноз подтвержден у 2 244 человек, выздоровели 2 046 граждан. За сутки скончался один больной, общее число умерших достигло 101. Пять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сообщил штаб гражданской защиты.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Хорватии разрешена работа всех торговых точек, теперь включая воскресенье. С 27 мая также разрешается присутствие и мероприятия с участием 100 человек в закрытых объектах и 300 на открытом воздухе.

Хорватский институт общественного здоровья разрабатывает условия для проведения свадеб, дней рождений и других праздников. Ожидается, что с 30 мая будут разрешены спортивные соревнования без присутствия зрителей. Ранее МВД обнародовало условия и требования для въезда в Хорватию.