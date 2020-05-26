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2020-05-26T17:52
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В Вологде двое детей выжили, выпрыгнув из окна горящей квартиры
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РИА Новости

В Вологде двое детей выжили, выпрыгнув из окна горящей квартиры

17:52 26.05.2020
2000
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик выпрыгнули из окна горящей квартиры в Вологде, они госпитализированы с ожогами, сообщила пресс-служба регионального СУСК.
Пожар в квартире на третьем этаже дома на улице Горького произошел во вторник днем. По данным следствия, дети находились в квартире вместе с дедушкой. Возгорание заметили строители из соседнего дома, которые бросились на помощь, но обнаружили у двери лишь 63-летнего хозяина квартиры. Выяснилось, что за ним захлопнулась дверь, дети остались внутри.
"Следуя указаниям взрослых, дети спрыгнули из окна, их поймали и травм дети не получили. Однако у них обнаружены серьезные ожоги, им оказывается необходимая медицинская помощь в условиях реанимационного отделения", - сообщили в пресс-службе СК.
Отмечается, что дедушка детей также госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
"Проводится доследственная проверка по факту травмирования двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
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