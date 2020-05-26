В Вологде двое детей выжили, выпрыгнув из окна горящей квартиры

Пожар в квартире на третьем этаже дома на улице Горького произошел во вторник днем. По данным следствия, дети находились в квартире вместе с дедушкой. Возгорание заметили строители из соседнего дома, которые бросились на помощь, но обнаружили у двери лишь 63-летнего хозяина квартиры. Выяснилось, что за ним захлопнулась дверь, дети остались внутри.