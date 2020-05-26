В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4403

БАКУ, 26 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4403, за сутки выявлены 132 заболевших, выздоровели с начала пандемии 2819 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4403 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2819 человек вылечились, 52 человека умерли, 1532 человека продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 276338 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.