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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:50
https://ria.ru/20200526/1572022137.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4403
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4403

17:50 26.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 26 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4403, за сутки выявлены 132 заболевших, выздоровели с начала пандемии 2819 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4403 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2819 человек вылечились, 52 человека умерли, 1532 человека продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 276338 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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