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2020-05-26T17:48
https://ria.ru/20200526/1572021815.html
Спикер сейма Польши пояснила, почему не может назначить выборы президента
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РИА Новости

Спикер сейма Польши пояснила, почему не может назначить выборы президента

17:48 26.05.2020
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© Фото : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiЭльжбета Витек
Эльжбета Витек
© Фото : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Эльжбета Витек. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек заявила, что не может назначить выборы президента, так как верхняя палата (сенат) задерживает рассмотрение закона.
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) должна назначить новую дату выборов.
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При этом нижняя палата парламента Польши (сейм) 12 мая приняла закон о проведении выборов президента в стандартном режиме с заочным голосованием по желанию. Теперь он находится на рассмотрении верхней палаты парламента – сената, у которого есть месяц на работу над документом.
"Конституция ясно и прямо говорит о том, что выборы президента должны состояться до 6 августа – когда закончатся полномочия действующего президента Анджея Дуды. Нельзя допустить, чтобы после 6 августа у нас не было президента", - заявила Витек журналистам во вторник в сейме.
Спикер сейма заявила, что не может назначить выборы, пока не будет принят закон, в соответствии с которыми они будут проводиться. "К распоряжению о проведении выборов должен быть прикреплен календарь их проведения. А календарь должен соответствовать закону", - сказала она.
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Витек просит спикера сената ускорить рассмотрение закона и подозревает его в намеренном затягивании процедуры.
"Я очень обеспокоена тем, что делается в сенате, тем, как поступает спикер сената Томаш Гродский. Прошу, чтобы спикер сената перенес голосование с будущей недели на текущею, Он может это сделать", - сказала Витек.
Проект нового закона гласит, что голосование будет проходить по стандартной процедуре, на избирательных участках. Однако любой избиратель по своему желанию сможет проголосовать по почте, направив соответствующее заявление избирательному комиссару за 12 дней до дня голосования.
Также проект закона гласит, что претенденты на президентский пост, которые были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, не должны будут снова проходить всю процедуру регистрации, в том числе сбор 100 тысяч подписей избирателей. Если они захотят снова участвовать в выборах, то будут автоматически зарегистрированы кандидатами в президенты.
На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.
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