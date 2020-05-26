В Москве арестовали предполагаемую соучастницу убийства кубинки

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Дорогомиловский суд Москвы во вторник заключил под стражу предполагаемую сообщницу подозреваемого в убийстве гражданки Кубы , сообщили РИА Новости в суде.

Как сообщалось в СМИ, обнаженное тело 22-летней иностранки нашли рядом с мусорным баком на Кастанаевской улице на западе столицы. Утверждалось, девушка зарабатывала на жизнь проституцией и ее держали в заложниках, требуя выкуп.

Сегодня суд в рамках этого дела арестовал Александра Александрова – подозреваемого в убийстве женщины, незаконном лишении ее свободы и вымогательстве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Анастасии Гривковой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 июля", - рассказал собеседник агентства.