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2020-05-26T17:57
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В Москве арестовали предполагаемую соучастницу убийства кубинки
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РИА Новости

В Москве арестовали предполагаемую соучастницу убийства кубинки

17:47 26.05.2020 (обновлено: 17:57 26.05.2020)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы во вторник заключил под стражу предполагаемую сообщницу подозреваемого в убийстве гражданки Кубы, сообщили РИА Новости в суде.
Как сообщалось в СМИ, обнаженное тело 22-летней иностранки нашли рядом с мусорным баком на Кастанаевской улице на западе столицы. Утверждалось, девушка зарабатывала на жизнь проституцией и ее держали в заложниках, требуя выкуп.
Сегодня суд в рамках этого дела арестовал Александра Александрова – подозреваемого в убийстве женщины, незаконном лишении ее свободы и вымогательстве.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Анастасии Гривковой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 июля", - рассказал собеседник агентства.
Гривкову подозревают в незаконном лишении свободы, вымогательстве и укрывательстве особо тяжкого преступления.
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