Россия готова обсуждать Договор по открытому небу на равноправной основе

"У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам-участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из Договора, громко хлопнув дверью. Готовы обсуждать взаимные претензии, разумеется, при том понимании, что такое обсуждение будет вестись на равноправной взаимоуважительной основе и не сведётся к ультимативным требованиям уступок от России", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.