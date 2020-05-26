Россия готова обсуждать Договор по открытому небу на равноправной основе

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готова обсуждать взаимные претензии по Договору по открытому небу на равноправной основе, заявил МИД РФ.
"У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам-участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из Договора, громко хлопнув дверью. Готовы обсуждать взаимные претензии, разумеется, при том понимании, что такое обсуждение будет вестись на равноправной взаимоуважительной основе и не сведётся к ультимативным требованиям уступок от России", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору по открытому небу, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.